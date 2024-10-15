中遠海能向關連方收購能源化工品物流業務

據此，公司全資附屬大連液化氣與中遠海運大連投資擬訂立大連投資股權轉讓協議，中遠海運大連投資同意出售而大連液化氣同意收購：(i)深圳龍鵬的70%股權，代價為2.77億元；(ii)海南招港的87%股權，代價1.52億元；(iii)西中島港口的15%股權，代價0元。

大連液化氣與中遠海運大連投資擬訂立大連投資資產轉讓協議，中遠海運大連投資同意出售而大連液化氣同意收購2艘船舶，總代價為2.1億元(不包括增值稅)。

公司與上海中遠海運擬訂立上海中遠海運股權轉讓協議，上海中遠海運同意出售而公司同意收購：(i)中海化運的100%股權，代價為5.07億元；(ii)香港化運的100%股權，代價1.13億元。

公司與中遠海運及上海中遠海運擬訂立擬議委託管理協議，公司同意受託管理：(i)中遠海運持有的中遠海運大連投資；(ii)上海中遠海運持有的億升倉儲、海運倉儲以及福建碼頭，託管期限均為3年。中遠海運大連投資的託管費為每年800萬元(不包括增值稅)，億升倉儲、海運倉儲以及福建碼頭的託管費合計為每年260萬元(不包括增值稅)。