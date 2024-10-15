三得利CEO：中國恐步日本後塵陷「失落的十年」

外媒報道，日本酒業巨頭三得利(Suntory)行政總裁Takeshi Niinami警告，中國的通縮與日本經歷非常相似，中國經濟可能很快步日本「失落的三十年」後塵，面臨「失去的十年」。

Takeshi Niinami接受外媒訪問時稱，現時正處於中國的一個轉捩點。他認為，從經濟角度觀察，日本經歷幾十年通縮，中國可能很快就會步日本後塵。

Takeshi Niinami表示，關鍵問題是人們有錢但不想花，且生產過剩。報道指，中國消費者已有很長一段時間避免花錢及購買商品。中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長4.7%，低於預期的5.1%。美國體育用品巨頭Nike及服裝公司Levi's都警告，在中國的業務將面臨進一步挑戰。

日本經濟泡沫在90年代初破滅，導致通縮時期持續30多年，連近乎零利率對刺激經濟增長也毫無作用。直至最近，日本經濟才在消費改善下出現重新復甦的迹象。

Niinami指，內地應鼓勵私營企業的冒險及創新。不過，他並不打算完全放棄中國。他表示，「我們會留在當地，直到通脹回升到溫和水平。「在未來10至20年，或許中國會回來」。他補充，「中國應該創立機制獎勵企業及個人的冒險精神，以創造一個由私營企業，而非國有企業主導的經濟體系。」