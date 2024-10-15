陳炳強：港股有望短線反彈　中海油跌至呢個位再買...

資深股評人陳炳強表示，自內地組合拳谷經濟後，港股由低位反彈不少，但發改委沒有具體新刺激政策出爐，拖累港股急跌。而財政部上周末發布會未提及增量財政政策的具體規模和時間表，亦令市場失望，不過，大市跌勢似有所放緩，恒指兩萬一關失而復得。他又指，隨着內地財政刺激政策陸續推出，對股市有一定支持作用，恒指短線有機會出現反彈，但上方阻力重重，料再上破23,000點有難度。