陳炳強：港股有望短線反彈 中海油跌至呢個位再買...
2024年10月15日 11:37
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（中新社圖片）
資深股評人陳炳強表示，自內地組合拳谷經濟後，港股由低位反彈不少，但發改委沒有具體新刺激政策出爐，拖累港股急跌。而財政部上周末發布會未提及增量財政政策的具體規模和時間表，亦令市場失望，不過，大市跌勢似有所放緩，恒指兩萬一關失而復得。他又指，隨着內地財政刺激政策陸續推出，對股市有一定支持作用，恒指短線有機會出現反彈，但上方阻力重重，料再上破23,000點有難度。
內地「雙十一購物節」開鑼，各大電商推出多個推廣活動。陳認為，電商股如阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)早前累積一定升幅，現階段仍有調整空間；至於美國上市的拼多多(PDD)，股價亦持續受制165美元阻力，不妨待調整完成後再博短線反彈。
據報以色列向美國保證，不會攻擊伊朗的核子或能源設施，地緣局勢降溫，加上內地經濟數據偏弱，引起市場對石油需求的憂慮，拖累國際油價下跌。陳認為中東局勢仍有待觀望，料油價跌至70美元有支持。至於「三桶油」中，可以留意中海油(00883)，認為其對石油價格相對敏感，但其股價正處於橫行區間中軸，現時吸引力不大，不妨待跌至19元以下水平再博反彈。