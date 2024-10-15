長沙灣瑜悦首批50伙　折實均價14888元　為同區8年低

市區新盤於施政報告公布前開價，華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周二(15日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約14,888元，屬同區8年新低。一房折實價由454.54萬元起。

華懋集團銷售總監封海倫表示，首批定價較同區樓盤有約兩成折讓，形容為「激安價」，即很激動地安居樂業。首批單位包括34伙一房單位，13伙兩房單位，3伙三房單位，實用面積由343至594方呎。

價單提供4項付款方法，扣除最高16.75%折扣後，折實價介乎454.54萬至1,008.15萬，折實呎價由13,252至16,972元。入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，折實呎價13,252元。

集團銷售總經理陳慕蘭稱，兩房售價最低為7樓J室，實用面積497方呎，折實價699.46萬元，折實呎價約14,074元。

華懋集團銷售經理馮晉傑稱，價單特別提供「不息供本」80%備用按揭建築期付款計劃，可享11.75%折扣，首1年不需要繳付利息，可分12期每月免息供款，每期償還金額為樓價的0.23%。

資料顯示，同區今年已有3個全新盤推出市場。包括6月開價的恒珀，首批折實平均呎價約18,754元，惟減價約17%始錄承接。同區對上首批折實平均呎價最低，要追溯至2016年7月推出的尚都，當時折實平均呎價約13,847元。