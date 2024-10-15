京東：「雙11」港澳首日銷售額升逾3倍

他指，受促銷、節日等影響，第四季向來是電商的銷售旺季，其次是第二季，而今年第三季表現按季有較大增長，反映業務表現勢頭強勁。現時香港及澳門用戶的訂單均價遠高過免費送貨上門門檻299元人民幣，可見客群主要是中高端消費者為主。

他坦言，香港品牌往電商轉型的起步較慢，市場仍有大的發展空間，愈來愈多商家及品牌進駐京東港澳，包括日本城、TCL等港人熟悉的品牌將在期內開設京東港澳旗艦店，以開拓香港地區網上及實體店的業務，「每個星期都與各大品牌傾」，研究如何提高本地品牌在電商的參與度，下一步計劃將香港品牌推銷至內地。同時透露，今年購物優惠期間新增商家數量按年「多好多」。