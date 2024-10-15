京東：「雙11」港澳首日銷售額升逾3倍
2024年10月15日 15:07
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楊肯(右)
電商大型促銷「雙11」周一(14日)晚上開鑼！京東集團(09618)港澳台業務負責人楊肯(Ken Yeung)表示，昨晚至今港澳地區「雙11」銷售額按年升逾3倍，訂單量增長亦不錯。
他指，受促銷、節日等影響，第四季向來是電商的銷售旺季，其次是第二季，而今年第三季表現按季有較大增長，反映業務表現勢頭強勁。現時香港及澳門用戶的訂單均價遠高過免費送貨上門門檻299元人民幣，可見客群主要是中高端消費者為主。
他提到，目前香港銷售商品全品類自營逾1,000萬存貨單位(SKU)，包括電子產品、家庭電器、家居產品、服飾美妝、寵物用品等，除了大型國產及海外品牌的熱銷產品，亦有與個別品牌合作，例如創維(00751)為集團定製的產品。
他坦言，香港品牌往電商轉型的起步較慢，市場仍有大的發展空間，愈來愈多商家及品牌進駐京東港澳，包括日本城、TCL等港人熟悉的品牌將在期內開設京東港澳旗艦店，以開拓香港地區網上及實體店的業務，「每個星期都與各大品牌傾」，研究如何提高本地品牌在電商的參與度，下一步計劃將香港品牌推銷至內地。同時透露，今年購物優惠期間新增商家數量按年「多好多」。