調查：45%港中小企對未來一年商業前景感憂慮

一項面向中小企的調查顯示，45.5%的受訪商戶對香港在未來12個月的商業前景感憂慮，僅22.4%趨向正面，而高昂的租金成本、港人離港消費，以及運輸成本上升，是本地中小企營商的3大挑戰。

送貨平台Lalamove於9月份訪問超過300名商業用戶。受訪商戶亦對未來12個月可能面臨的主要挑戰進行評分(5分代表挑戰最大，1 分代表最小挑戰)，超過6成受訪用戶將運輸成本高昂評為4或5分。其他挑戰依次是租金成本高昂(57.24%)、港人離港消費(52.17%)、資金周轉出現困難(37.04%)，以及人手短缺(34.24%)。

選擇送貨平台方面，相宜價格被62.66%的受訪者認為是最重要的因素，其餘依次是配送速度(49.68%)及安全交貨(42.21%)。調查又發現，近 85%受訪非常同意價錢相宜的即時送貨平台服務對公司營運非常重要或重要，只有7.8%和 1.9%的受訪者表示不重要或非常不重要。

Lalamove香港區總經理周嘉健認為，中小企為香港的經濟命脈，調查反應中小企前營商景仍有憂慮；同時亦面對運輸物流、租金等高昂成本壓力。目前正值香港經濟復甦的關鍵時期，該企將持續提供具競爭力的解決方案。據指，該企由即日起推出「嗌 Lalamove 全城送貨慳到盡」優惠，助中小企克服困難，迎接新機遇。