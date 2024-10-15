天璽‧天本周六第三輪銷售248伙　部分單位已提價3%

新地副董事總經理雷霆表示，該盤是日最新招標售出10伙，吸金逾3.6億元，不乏大額及高價成交。同系其他樓盤近日持續錄成交，而天璽‧天作為龍頭焦點大盤，相信將會不斷創造樓市高潮。

新地代理總經理胡致遠稱，周六將發售的價單單位於第3座、第5座、第6座，戶型涵蓋開放式至三房間隔，囊括價單1至3號的單位，當中有逾60伙已提價約3至8%，經調整後，整批折實價509.5萬至1,890.69萬元，折實呎價約17,054至27,561元。

銷售安排上，今輪銷售將於本周四截票，周五先行抽籤。發售當日會分A組及B組兩輪時段揀樓，A組須購2至6伙，B組可購1至2伙。

此外，項目是日最新招標售出的10伙，成交價介乎2,220萬至6,989.9萬元。售價最高為第3座(Peak Tower)32樓B室，實用面積1,985方呎，成交呎價約35,214元。全盤累售逾473伙。