HOLLYWOOD HILL夥中原推優惠　首3買家可獲港鐵都會票

周嘉峯（左二）陳永傑（右一），唐秉正（左一）

興勝創建旗下的上環HOLLYWOOD HILL，周二(15日)公布自上月美國聯儲局減息後至今，已售出24伙，平均成交呎價約18,300元，當中逾六成買家是投資者。

該公司執行董事周嘉峯表示，項目最新做價較2021年開價有約三成折讓。最新售出單位總成交金額約1.7億元。當中售價最高為17樓A室，成交價約840萬元，呎價約21,000元。部分單位連租約售出，包括13樓A室，成交價780萬元，呎價約19,500元，單位月租約3.9萬元，可享的租務回報逾5.5厘。

為配合項目的銷售，中原地產為該盤買家送出置業優惠。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目距離港鐵站僅6分鐘路程，生活配套齊備。現時租金升勢凌厲，樓價反覆向下，兩者走勢仍然背馳，租金回報可觀，對買樓收租的投資者有一定吸引力。

中原地產港島區執行董事唐秉正表示，由即日起至10月31日，經該行購入項目單位的首3名買家，可獲贈10張港鐵「都會票」，優惠總值約1.38萬港元。凡委託該行出售或出租的鎖匙盤業主，可同時獲贈90天的「匙盤智安心」保障，保障金額高達500萬元。