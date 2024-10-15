IEA下調今年石油需求增長預測　油價挫逾5%

國際能源署(IEA)表示石油市場面臨供應過剩，油價下挫。紐約期油大跌5.3%，跌至每桶69.2美元；布蘭特期油跌5.2%，跌穿每桶74美元關口，報73.39美元。

IEA周二(15日)發表月報，下調今年全球石油需求預測，但上調明年預測，並指全球石油市場在新的一年將面臨相當大的過剩，同時向市場保證，如有必要，該機構隨時準備採取行動，以應對伊朗造成的任何供應中斷，因公共石油庫存已超過12億桶。

最近幾周，由於投資者擔心以色列可能透過襲擊其石油設施或核設施，來報復主要石油出口國及石油輸出國組織(OPEC)成員國伊朗的飛彈襲擊，油價上漲。

IEA在是次月報中強調石油安全，指中東的緊張局勢對油價帶來的影響，但認為石油供應仍持續流動，如果沒有出現重大中斷，市場明年將面臨過剩。

此外，IEA進一步下調今年全球石油需求增長預測，理由是中國增長放緩。IEA預計，今年全球石油需求每日將增加86萬桶，比先前預測每日減少4萬桶。明年產量預計每日將增加100萬桶，比上月預測每日高出約5萬桶。