收租業主棄守　藍天海岸海景三房減50萬沽

收租業主頻頻棄守，加快沽貨套現。東涌藍天海岸三房海景單位，7月下旬完約即轉售，減價50萬元，剛以950萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣鍾肇基稱，西半山錦明閣低層A室，實用面積約382方呎，兩房間隔，新買家為投資者，擬計劃購入用作長線收租，最終以515萬元購入上址，呎價約13,482元，原業主在2018年以約643.8萬元買入，帳面蝕128.8萬元。

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九龍區

●香港置業謝啟源表示，長沙灣泓景臺6座中層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，原業主叫價748萬元，放盤約9個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後以720萬元成交，呎價約14,090元，新買家為首置客。

●中原任展雄稱，長沙灣居屋凱樂苑10月錄首宗買賣，單位為D座中層3室，實用面積約390方呎，一房間隔，未補價第二場原先叫價478萬元，放盤僅約一周，白表客以445萬元購入，呎價約11,410元。

●中原麥少基指，何文田皓畋6座低層F室，實用面積約587方呎，兩房間隔，最新以938萬元成交，呎價約15,980元，原業主於2016年10月以約1,090萬元購入，原業主持貨約8年帳面蝕讓152萬元。

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新界區

●中原張奇瑋指，東涌藍天海岸6座高層B室，實用面積約874方呎，三房間隔，望機場海景，舊租約7月下旬完結後，隨即叫價1,000萬元放售，現以950萬元沽出，呎價約10,870元，新買家為外區上車客。

●利嘉閣陳志傑稱，青衣海欣花園1座極高層D室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望園景，新買家為同區客，原業主原先叫價530萬元放售，最終以495萬元成交，呎價約13,599元。

●中原鍾宏遠表示，屯門大興花園10錄約4宗買賣，包括2期9座高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價400萬元，減價42萬元，以358萬元沽出，呎價約9,862元，買家為區內租客，原業主2018年1月以490萬元買入，持貨約6年帳面蝕132萬元，貶值約27%。

●祥益袁思賢稱，屯門城‧點低層D室，實用面積約231方呎，開放式間隔，外區客見單位附設發展商裝修，加上屋苑擁私人會所設施，不睇樓下以310萬元購入自住，呎價約13,420元，原業主於2017年以約329.1萬元購入，帳面虧蝕約19.1萬。

●中原文家輝指，天水圍嘉湖山莊10月錄約10宗買賣，較上月同期多約一成，其中麗湖居2座高層複式戶，實用面積約986方呎，四房間隔，附連天台及裝修，叫價900萬元，議價後以868萬元成交，呎價約8,803元，買家為換樓客，睇樓一個月入市。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天富苑J座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，於未補價第二市場以448萬元購入上自住，呎價約6,892元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺碧湖花園8座中層D室，實用面積約400方呎，兩房設計，叫價380萬元放售，新買家為區內用家，議價20萬元後，以360萬元承接，呎價約9,000元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺名都10月暫錄約3宗買賣，屋苑2座高層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，叫價約408萬元，議價後以392萬元易手，呎價約9,825元，新買家為用家。

●美聯楊浩然表示，大埔天鑽10座中層F室，實用面積約524方呎，兩房間隔，早前叫價620萬元放售，議價兩萬元，最終成交價618萬元，呎價約11,794元，原業主2019年1月以約671萬元購入，持貨約5年帳面蝕約53萬元，貶值約7.9%。

●中原梁建禮指，沙田中心H座中層H室，實用面積約292方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，日前議價後以410萬元沽出，呎價約14,041元，新買家為投資客，原業主於2020年以約460萬元購入，約4年帳面蝕讓50萬元。

●中原黎宗文表示，大圍及沙田10月暫錄約45宗二手買賣，按月增約七成，其中沙田皇御居低層C室，實用面積約473方呎，一房間隔，叫價約680萬元，議價後以643萬元獲承接，呎價約13,594元，原業主於2020年以約710萬元購入，帳面蝕讓67萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山10月暫錄約45宗二手買賣，按月增約五成多，其中新港城L座低層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，議價後以516.8萬元易手，呎價約14,237元，新買家為上車客，原業主持貨約兩年，帳面蝕讓約101.2萬元，貶值約16.4%。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山雅典居8座中層D室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，放盤叫價930萬元，放盤約1個月，其後調整至825萬元沽售，呎價約11,348元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦英苑C座中層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤7個月，已補價自由市場叫價460萬元，減價40萬元，減幅約8.7%，終獲買家以420萬元承接，呎價約7,581元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山居屋錦龍苑A座低層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤約半年，未補價第二市場叫價398萬元，累減78萬元，減幅約19.6%，終以320萬元沽出，呎價約5,776元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦豐苑A座低層5室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價450萬元，放盤約4年，以435萬元沽出，呎價約8,056元。

●中原關偉豪指，將軍澳日出康城LP6的3座低層B室，實用面積790方呎，套三房間隔，以970萬元易手，呎價約12,278元，原業主於2019年5月以1226.6萬元購入，持貨約5年多帳面需蝕讓256.6萬元，貶值約21%。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳日出康城GRAND MARINI的2B座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，區內用家視察單位後，即時還價，原業主叫價720萬元，議價後以690萬元成交，呎價約13,218元，較2019年一手購入價約779.9萬元，帳面低89.9萬元。

●美聯陳巧琴表示，將軍澳新都城2期9座中高層D室，實用面積約538方呎，套三房間隔，望山景，原業主叫價650萬元，近期獲買家洽詢，略為反價至651萬元成交，新買家承接單位自住，呎價約12,100元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶明苑A座高層20室，實用面積約211方呎，開放式間隔，8月於已補價自由市場叫價290萬元，一口價減36.2萬元，減幅約12%，呎價約12,028元。

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