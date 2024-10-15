證監會對潘廸生及其子展研訊程序　涉違反披露規定

該公司否認有關指稱，正就此諮詢法律意見，並將在需要時另行公告。潘廸生和潘冠達已通知公司，二人亦強烈否認對二人所作的指稱，並會全力在研訊程序抗辯。

支付網絡公司Paypal在2019年11月20日，於其網站公布，已同意以約40億美元，收購廸生創建持股約3.73%的科技公司Honey，而Honey被廸生創建以「其他金融資產」下的「非上市權益證券」入帳，但沒有對Honey作任何提述。

不過，廸生創建於7個星期後，即2020年1月9日才發出公告向公眾披露有關交易，以及交代在2020年1月3日完成建議收購項目，因此公司將收取逾1.47億美元(約11.49億港元)現金作為出售收益，並將獲利約9.28億港元。

廸生創建的股價在發出公告翌日，即2020年1月10日，升至每股5.52港元的單日高位，收市報每股5港元，較停牌前的收市價上升33.3%。

證監會指，潘廸生和潘冠達同為廸生創建高級管理層成員，早於2019年11月21日已得悉有關建議收購項目的內幕消息。潘廸生在更於2019年11月28日至12月19日期間透過Equity的證券帳戶買入合共275.65萬股廸生創建股份。

證監會又指，廸生創建、二人作為公司執董均沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露有關建議收購項目的內幕消息；潘廸生和潘冠達導致廸生創建違反內幕消息披露規定，而他們沒有採取一切合理措施，以確保有妥善的預防措施，防止違反該規定。