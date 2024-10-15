發展商趁市旺加快推售　3盤周六共推售559伙

市區新盤低開吸客，長沙灣項目公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約14,888元創同區逾8年新低。同時，發展商趁旺加快推售步伐，三個主要新盤均安排於本周六開賣，合共推售共559伙。

●長沙灣瑜悦首批50伙 一房入場費約454萬元起

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周二(15日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約14,888元，屬同區8年新低。發展商指，首批單位包括34伙一房單位，13伙兩房單位，3伙三房單位，實用面積由343至594方呎，折實價介乎454.54萬至1,008.15萬，折實呎價由13,252至16,972元。

●黃竹坑站Blue Coast II周六首輪賣256伙

●啟德天璽‧天周六第三輪出售248伙

●啟德天瀧周六賣55伙臨海單位

●何文田站朗賢峯第IIA期錄「一客兩食」

●香港仔澄天削折扣及回贈

●啟德天璽•海四房成交價6,112萬元

●西南九龍維港滙四房4,068萬元沽

●上環HOLLYWOOD HILL一個月沽24伙

興勝創建旗下的上環HOLLYWOOD HILL，周二(15日)公布自上月美國聯儲局減息後至今，已售出24伙，平均成交呎價約18,300元，當中逾六成買家是投資者。發展商指，項目最新做價較2021年開價有約三成折讓。最新售出單位總成交金額約1.7億元。

●元朗站The YOHO Hub II下周一賣25伙

●將軍澳海茵莊園連沽兩伙 共涉逾1,349萬元

●元朗尚柏首錄交易告吹