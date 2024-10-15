發展商趁市旺加快推售 3盤周六共推售559伙
2024年10月15日 22:04
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市區新盤低開吸客，長沙灣項目公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約14,888元創同區逾8年新低。同時，發展商趁旺加快推售步伐，三個主要新盤均安排於本周六開賣，合共推售共559伙。
●長沙灣瑜悦首批50伙 一房入場費約454萬元起
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周二(15日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約14,888元，屬同區8年新低。發展商指，首批單位包括34伙一房單位，13伙兩房單位，3伙三房單位，實用面積由343至594方呎，折實價介乎454.54萬至1,008.15萬，折實呎價由13,252至16,972元。
●黃竹坑站Blue Coast II周六首輪賣256伙
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周二(15日)公布首輪銷售安排，將於本周六(19日)作首輪銷售，以價單形式發售256伙，折實平均呎價約21,761元。據市場消息指，截至是日晚上7時，項目5日內已接獲約6,000張入票，按周六首輪發售單位量計，暫錄超額認購約22倍。
●啟德天璽‧天周六第三輪出售248伙
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，周二(15日)公布新一輪銷售安排，將於本周六(19日)作第三輪銷售，共推售248伙，當中215伙以價單形式出售，部分已提價約3%，折實平均呎價約22,120元。該盤是日最新招標售出10伙，吸金逾3.6億元，包括第3座(Peak Tower)32樓B室，實用面積1,985方呎，成交價6,989.9萬元，呎價約35,214元。全盤累售逾470伙。
●啟德天瀧周六賣55伙臨海單位
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(15日)上載最新銷售安排，落實周六(19日)起以招標形式發售55伙臨海現樓單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述涵蓋18伙三房單位及37伙四房單位。現樓單位已於本周起正式開放予公眾參觀。
●何文田站朗賢峯第IIA期錄「一客兩食」
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周二(15日)連沽兩伙，共涉2,803萬元。市傳兩伙由同一組買家購入。其中，3座18樓B室，為實用面積725方呎， 屬三房單位，成交價1,732.4萬元，呎價約23,895元。
●香港仔澄天削折扣及回贈
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周二(15日)修訂價單，將最高折扣率由5%下調至3%，同時削減多項現金回贈。發展商指，隨着項目銷售部署進入最後階段，將逐步減少折扣優惠及研究進一步提價的可能性。
●啟德天璽•海四房成交價6,112萬元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周二(15日)通過招標售出第5座17樓B室，實用面積1,366方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價6,112.3萬元，呎價約44,746元。資料顯示，該項目約兩周共售出5伙，套現逾2.25億元。
●西南九龍維港滙四房4,068萬元沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周二(15日)售出四房雙套單位，為1座3樓A室，實用面積1,385方呎，成交價4,068萬元，呎價約29,372元。
●上環HOLLYWOOD HILL一個月沽24伙
興勝創建旗下的上環HOLLYWOOD HILL，周二(15日)公布自上月美國聯儲局減息後至今，已售出24伙，平均成交呎價約18,300元，當中逾六成買家是投資者。發展商指，項目最新做價較2021年開價有約三成折讓。最新售出單位總成交金額約1.7億元。
●元朗站The YOHO Hub II下周一賣25伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II銷情持續，周二(15日)上載最新銷售安排，將於下周一(21日)推售25伙，折實平均呎價約14,899元。項目同日修訂價單，發展商指，部分單位售價輕微上調1至2%。下周將出售的單位包括11伙兩房戶及14伙三房戶，實用面積由462至905方呎，折實售價由715.2萬至1,332.48萬元，折實呎價13,254至17,397元。
●將軍澳海茵莊園連沽兩伙 共涉逾1,349萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(15日)再錄兩宗成交，共涉逾1,349萬元。包括1座25樓B9室，實用面積300方呎一房，成交價572萬元，呎價約19,067元。另一伙為2座32樓A8室，實用面積406方呎，兩房間隔，以777.6萬元售出，呎價約19,153元。
●元朗尚柏首錄交易告吹
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，首錄交易告吹，涉及的單位為9樓E室，實用面積285方呎，一房間隔，原本在本月初的首輪銷售時，以276.32萬元沽出，呎價約9,695元，交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。市場消息指，上述單位於周二(15日)已重新再售出。