東方日報B1：華救市撲水　傳嚴徵富豪稅　瞄準海外投資收益

中央展現擴大財政赤字刺激經濟的決心，可是面對賣地收入雪崩式下跌，一般稅收亦見下滑，就算加碼發行國債不愁買盤，也要積極「開源」，以維持財政的「韌力」。市傳當局將從嚴執行法規，劍指內地人士的海外投資收益，需按20%個人所得稅稅率繳納稅收。另一方面，大型內銀據報最快本周五再度下調存款利息，跟財政同步保障救市的資源。

中國早已提出「共同富裕」，期望2035年要取得「實質性進展」，早年中資科網巨擘紛紛主動捐出巨款響應。網絡流傳「炒美股、海外樓要繳稅」也已非首次，但依照規定，中國居民的境外所得一向要繳個人所得稅。惟到了近月，內地主要城市部分超級富豪被要求自我評估，或被稅務部門傳召開會議，以評估潛在應付稅款，包括過去數年拖欠的稅款。

除了離岸資產至少坐擁1,000萬美元的內地富豪之外，身為香港及美國上市公司的股東亦不例外，將面臨高達20%的相關稅率，部分人還可能因逾期付款而面臨處罰，但將視乎最終協商而定。內地財政部的統計數據顯示，今年罰款之類的非稅收入，已連續4個月錄雙位數按年增長，反觀主要稅收之一的個人所得稅連跌4個月。

國家稅務總局近年數據亦顯示，個人所得稅納稅申報人員中，年收入100萬元人民幣以上的高收入者，約佔申報人數的1%，及佔整體個人所得稅款項的五成以上；申報收入位居前10%的人士，繳納個稅款項更佔九成以上。

該局稅收科學研究所副所長李平已表明，下一步稅務部門將配合相關部門完善綜合和分類相結合的個人所得稅制度，更好發揮個人所得稅調節收入分配作用，改善民生及有效促進共同富裕。

為提高稅收透明度和打擊跨境逃稅，中國於2014年9月承諾加入共同報告標準（CRS），並於2018年進行首次對外交換，近期中方擬嚴格執行CRS準則，目前尚不清楚影響範圍及牽涉多少巨額稅單。

隨着一籃子增量政策生效，特別是人民銀行引導內銀減存量房貸利率，為助銀行降低負債成本，繼上月底落實降低存款準備金率、近期啟動發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本之後，據報國有大行本周將進行新一輪人民幣存息下調，穩定淨息差水平。在市場利率定價自律機制指導下，國有大行或考慮將一年期存息下降至少0.2厘，更長期限的定存利率減幅至少0.25厘。

國家金融監理總局、國家發展改革委周二開會，部署地方政府建立支援小型企業融資協調工作機制，但銀行嚴守信貸資金流向，尤其是流入股市，因此，A股狂牛在十一長假後已逐步降溫。滬綜指收挫2.5%，報3,201點，險守三千二關；深成指及深圳創業板指數各回吐2.53%及3.22%，收報10,066點及2,085點，惟滬深兩市成交合計1.63萬億元人民幣，連續10個交易日均破萬億元人民幣大關，市場交投仍然熾熱。