GHW INTL確認不少於25%已發行股份由公眾人士持有

證監會公告進一步載明：(a)在2024年4月2日至2024年9月27日期間，股份之收市價由2024年3月28日之0.61元，上升720%至2024年9月27日之5元；(b)於2024年10月14日，股價收報5.59元，較2024年3月28日收市價0.61元高出816%。

基於董事會當前可得資料及就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事確認於2024年9月27日及公告日期，不少於25%的公司已發行股份由公眾人士持有，且公司可遵循聯交所證券上市規則項下的最低公眾持股量規定。