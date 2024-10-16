GHW INTL確認不少於25%已發行股份由公眾人士持有
2024年10月16日 08:38
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GHW INTL(09933)表示，公司注意到證監會昨日(15日)刊發的公告，證監會最近曾就公司之股權分布進行查訊，顯示公司於2024年9月27日，有17名股東合共持有1.74億股公司股份，相當於已發行股份約17.4%。有關股權連同由公司3名主要股東持有之8.04億股股份(佔已發行股份約80.43%)，相當於已發行股份約97.83%。因此，公司只有2165.352萬股股份(佔已發行股份約2.17%)由其他股東持有。
證監會公告進一步載明：(a)在2024年4月2日至2024年9月27日期間，股份之收市價由2024年3月28日之0.61元，上升720%至2024年9月27日之5元；(b)於2024年10月14日，股價收報5.59元，較2024年3月28日收市價0.61元高出816%。
基於董事會當前可得資料及就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事確認於2024年9月27日及公告日期，不少於25%的公司已發行股份由公眾人士持有，且公司可遵循聯交所證券上市規則項下的最低公眾持股量規定。