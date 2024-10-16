積金評級：強積金保守基金上季淨流入份額5年最高

積金評級發表《2024年第三季強積金資產類別資金流摘要》，估算今年第三季強積金資金淨流入約為115.1億港元，比最近5年約129.5億港元的季度平均值低約11.1%，亦較最近5年約119.6億港元的第三季平均值低約3.8%。今年迄今資金淨流入估算約為371.6億港元，比近5年首9個月約394.5億港元的平均值低約5.8%。

積金評級稱，隨着成員在8月份市場大幅調整後拋售美國和日本股票基金，強積金保守基金在第三季吸引了5年以來最高的淨流入份額（約63.6%），其次是環球債券基金（約40%）。美國股票基金8月份資金淨流出約18.3億港元，令其在第三季錄得5年來首次季度資金淨流出。

第三季，香港及中國股票基金錄得約51.1億港元的資金淨流出，相當於資金淨流入總額約44.4%。於所有基金類別中，香港及中國股票基金在今年的三個季度均錄得最高的淨流出。積金局推廣的DIS基金繼續吸引大量資金支持，DIS的核心累積基金和65歲後基金在第三季資金淨流入中分別排名第三和第五。

9月底強積金總資產和475萬成員的平均帳戶結餘分別達到創紀錄約1.327萬億港元和約279,100港元。