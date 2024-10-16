張智威：恒指若守穩兩萬關　後市未宜太悲

新一份施政報告今出爐，信誠證券聯席董事張智威預期股市方面沒有重大利好措施，政府亦無意取消股票印花稅，相信對大市刺激作用有限。不過，內地救市措施陸續有來，人行、住建部等周四(17日)舉行記者會，介紹促進房地產市場平穩健康發展情況，在國策憧憬下，內房表現標青，港股跌勢亦見喘穩，恒指只要守穩兩萬大關，後市則未宜太過悲觀。

蘋果公司(AAPL)突襲推出全新第7代iPad mini，直接在官網上架。不過，張認為隔晚美國科網股普遍受壓，蘋果公司即使有新產品發布，股價亦僅升約1%，料消息刺激作用有限。