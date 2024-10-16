施政報告：成立「香港海運港口發展局」　拓高增值海運服務

新一份施政報告出爐，提及設立「香港海運港口發展局」。

港府指，會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。將委任非官方人士出任主席，成員主要來自航運業界，並設有穩定的專責研究和推廣團隊，增撥資源，提升研究能力、加強海內外推廣和強化人力培訓，更有效支援政府落實政策，推進香港航運業的可持續發展。

施政報告又提及推動高增值海運服務業發展。會大力發展高增值海運和專業業務，政府一直推動更多航運業商業主導人和海運服務企業落戶香港，包括提供船舶租賃免稅優惠，並為海事保險、船舶管理、代理及經紀業務提供半稅優惠等。

會繼續加強香港航運優勢，包括優化和推廣稅務優惠。加大推廣現有航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度（包括在符合國際稅收規則下為船舶租賃商引入新的稅務扣除安排），壯大本地航運生態圈。

此外，招攬海運服務企業落戶。推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品；及

另一方面，加大培育海事人才。加強與國際海事保險業機構協作，推動海事保險人才培訓，擴展「海運及空運人才培訓基金」，納入更多綠色能源課程和海事保險考試等。