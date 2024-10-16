施政報告：推動中港支付系統互聯　便利市民跨境交易

港府今日(16日)宣布，為便利市民進行跨境交易和支付，金管局與人民銀行正推動兩地快速支付系統互聯，即香港的轉數快（FPS）與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS），便利兩地居民實時小額跨境支付；並會落實香港註冊銀行的內地分行在內地發銀行卡。

在進一步優化證券市場方面，措施包括開拓海外新資金，落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當地資金配置港股；爭取企業上市，善用與內地市場「互聯互通」的優勢，吸引國際企業來港上市，同時推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股（IPO）；優化上市審批，證券及期貨事務監察委員會和港交所將公布進一步優化上市批核流程的具體措施，令上市申請審批時間更有確定性；及提升市場效率，證監會和港交所會提升市場效率及降低交易成本，包括檢視保證金的存入安排、優化保證金和抵押品要求等。

港府指，香港的黃金進出口量位居全球前列。為發展香港成為黃金交易中心，帶動投資交易、衍生產品、保險、倉儲、貿易和物流服務等相關產業鏈的發展。政府會推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務，為金融業開創新增長點。財庫局將成立小組推行建立國際黃金交易中心的工作，包括強化交易機制和規管框架、推動前沿金融科技應用、與內地探討把黃金產品納入「互聯互通」等。

提升綠色金融生態系統方面，金管局將推出「可持續金融行動計劃」，財庫局亦將在今年內推出全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）路線圖，目標是使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。港府指，香港是亞洲領先可持續金融中心。港交所的國際碳市場（Core Climate）是目前唯一以港元及人民幣結算的國際自願碳信用產品交易市場。