施政報告：爭取早日加入RCEP　正與沙特等進行投資協定談判

新一份施政報告出爐，當中提及擴展全球經貿網絡。除擴展歐美市場外，港府會繼續擴闊經貿網絡，尤其「一帶一路」國家。

其中包括，加大開拓內地服務貿易。在剛簽署的CEPA服務貿易修訂協議（即關於修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的協議二），內地對多個服務領域進一步開放，包括建築工程、檢測、認證、金融、電影、電視等，更在大部分領域取消經營三年規定優惠香港，同時吸引更多初創企業、海外企業和人才落戶香港以進入內地。我們會落實協議，並加強推廣和提供協助。

此外，強化貿易機制對接。繼續爭取早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。本港正分別與孟加拉國和沙特阿拉伯進行投資協定談判，並計劃分別與埃及和秘魯開展談判。已完成與秘魯的自由貿易協定談判，期望今年內正式簽署。亦會擴展全球經貿辦事處網絡，聚焦新興市場經貿聯繫。

另一方面，加大重點市場拓展。會繼續積極外訪「一帶一路」等重點市場，率領工商界及專業服務界到「一帶一路」市場考察，並籌辦「一帶一路跨專業論壇」，推廣香港專業服務。