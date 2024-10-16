房協榮獲多個優質物業設施管理大獎

出租屋邨祖堯邨和非資助長者住屋項目雋悦，分別在「公共租住屋邨」和「社區住宅」類別，獲得最高殊榮的大獎。

【營業資訊】香港房屋協會近日在「優質物業設施管理大獎2024」榮獲多個獎項，表揚該會在物業設施管理的傑出表現。葵涌出租屋邨祖堯邨和北角非資助長者住屋項目雋悦，分別在「公共租住屋邨」和「社區住宅」類別，獲得最高殊榮的大獎；而雋悦更在「建立幸福和諧社區」評審準則獲最高評分，成為首屆「年度主題大獎」得主。

房協行政總裁陳欽勉表示，該會一直以「優質為尚」及「以人為本」的理念服務所管理物業的逾11萬名居民，雋悦及祖堯邨同時獲得物業管理業界兩個大獎，肯定房協優質管理的表現，亦印證不論是公共房屋還是非資助的長者住屋，均關顧不同居民的福祉和需要，以貼心服務為居民增添幸福感和歸屬感，該會繼續在住屋管理服務質素和效率上不斷求進，善用創新科技，構建可持續的居住環境，締造永續共融的和諧社區

獲頒「年度主題大獎」的雋悦於2015年落成，是全港首個專為長者而設的非資助住屋項目，為負擔能力較佳的長者提供長者友善的住宅單位，並給予照顧身心健康需求的服務及配套設施，包括設有先進的居家支援系統監測住戶安全及健康狀況，以及家居維修、室內恆溫泳池、社工支援與保健及照護服務。房協並與不同團體合作，為雋悦住戶提供多元化的活動，讓住戶享受躍動精彩的銀齡生活。

祖堯邨則於七十年代落成，為全港首個設有游泳池的公共屋邨，邨內設有「松齡舍」為長者提供獨立居住式房屋。該屋邨早年已憑著優美的環境設計，奪得建築設計獎項。2022年，房協開展為期兩年的「心靈友善屋邨@祖堯邨」計劃，積極協調多元化的社區資源，鼓勵居民透過藝術減壓，提升居民的身心靈健康。另外，跨專業團隊「房協友里」同時支援邨內有需要的居民，鼓勵他們參與邨內不同的團體活動，增強鄰里之間的連繫。

兩年一度的「優質物業設施管理大獎」由香港測量師學會—物業設施管理組，以及香港物業管理公司協會合辦，旨在表揚能提升住戶體驗和福祉的優秀物業管理。該獎項的評審由不同的行業領袖組成，評審須進行實地考察再進行決賽評審。