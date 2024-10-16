施政報告：再推還息不還本助中小企　向BUD專項基金注資10億

針對中小企在經濟轉型期常遇到的挑戰，港府於施政報告推出以下措施支援中小企。

施政報告稱會再推「還息不還本」，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業（包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款）申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。

此外，向「BUD專項基金」注資10億元。通過基金（全稱「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」）協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，並更針對性資助企業推行綠色轉型項目。

另一方面，支持中小企數字轉型和把握電商機遇。擴大數碼港「數碼轉型支援先導計劃」的涵蓋範圍，由零售及餐飲業延伸至旅遊及個人服務界等，一對一形式資助中小企數字轉型。在未來兩年繼續舉辦「香港好物節」，助力中小企拓展內地電商銷售市場，並適時在東盟市場舉行「香港好物節」。