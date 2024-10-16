高力：優化投資者入境計劃對住宅市場影響微

新一份《施政報告》出爐，提及將優化「新資本投資者入境計劃」，並由即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬港元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。高力香港資本市場及投資服務主管翟聰預料：「措施將有助推動本地豪宅物業成交，吸引超高資產淨值人士入境和落戶，惟對一般住宅市場的影響相對輕微。」

港府指，將會進一步發展家族辦公室，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道，以及與「一帶一路」主權基金合作，爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。翟聰認為：「豐富的投資產品的選擇有助家族辦公室來港進行多元資產配置，吸引更多資金流入香港，有助香港成爲亞洲最大的跨境財富管理中心。」

港府提出，將加大力度吸引海內外重點企業在香港設立總部或分部業務。財庫局今年內提交條例草案，制訂引入公司遷冊機制，讓有意來港的公司，無須先在海外的原註冊地清盤並在港成立全新公司，而可保留公司的法人團體身份，讓公司業務得以持續運作，簡化流程、節省成本。高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示：「在流程簡化有助促進本地辦公室租務需求，若成功吸引海外大型企業遷冊來港，有望帶動核心商業區（包括上環 、灣仔和銅鑼灣）的租務活動。」