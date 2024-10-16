【一文睇清】施政報告金融措施懶人包

2024年10月16日 12:52
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    港府周三(16日)公布新一份施政報告，當中提及多項與金融相關的措施，東網為讀者綜合內容，助讀者一文睇清政策要點。
    ●放寬物業按揭成數上限　住宅及非住宅劃一為7成
    https://reurl.cc/WNZzqO
    ●新資本投資者入境計劃　即日起准買5000萬以上住宅物業
    https://reurl.cc/4d7l8V
    ●申買居屋40歲以下白表青年家庭派多一個抽籤號碼
    https://reurl.cc/GpRaLd
    ●北都漸步收成期　未來5年約6萬個單位落成入伙
    https://reurl.cc/Nlm2D5
    ●港投公司與內地機構研投資大灣區項目
    https://reurl.cc/kyj9KK
    ●積金局將研究強積金「全自由行」具體方案
    https://reurl.cc/4d7Y9j
    ●構建國際黃金交易中心　推動商品交易所設認可倉庫
    https://reurl.cc/oyov6Q
    ●再推還息不還本　向BUD專項基金注資10億
    https://reurl.cc/xvjWkN
    ●發展銀髮經濟　循五範疇推出措施
    https://reurl.cc/7dvEWl
    ●優化跨境理財通　提供更多人幣計價投資品
    https://reurl.cc/2jkae4
    ●推動中港支付系統互聯　爭取實現更多標誌性IPO
    https://reurl.cc/Mjx2VX
    ●續發掘新增長點　設四委員會及工作小組
    https://reurl.cc/yvjOGq
    ●成立「香港海運港口發展局」　拓高增值海運服務
    https://reurl.cc/Mjx2VW
    ●爭取早日加入RCEP　正與沙特等進行投資協定談判
    https://reurl.cc/g6jrpV
    ●財庫局年內交條例草案　制訂引入公司遷冊機制
    https://reurl.cc/ZV52qg
    ●設「發展低空經濟工作組」　與內地商建跨境航線
    https://reurl.cc/xvjW4N
    ●設100億創科產業引導基金　吸引海內外企業落戶
    https://reurl.cc/adjX8X
    ●推動以央行數碼貨幣跨境支付應用
    https://reurl.cc/Rel2Ez
    ●建立完整藝術品交易生態圈　包括儲存及展覽設施
    https://reurl.cc/6d3Ge6