【一文睇清】施政報告金融措施懶人包

港府周三(16日)公布新一份施政報告，當中提及多項與金融相關的措施，東網為讀者綜合內容，助讀者一文睇清政策要點。

●放寬物業按揭成數上限 住宅及非住宅劃一為7成

●新資本投資者入境計劃 即日起准買5000萬以上住宅物業

●申買居屋40歲以下白表青年家庭派多一個抽籤號碼

●北都漸步收成期 未來5年約6萬個單位落成入伙

●港投公司與內地機構研投資大灣區項目

●積金局將研究強積金「全自由行」具體方案

●構建國際黃金交易中心 推動商品交易所設認可倉庫

●再推還息不還本 向BUD專項基金注資10億

●發展銀髮經濟 循五範疇推出措施

●優化跨境理財通 提供更多人幣計價投資品

●推動中港支付系統互聯 爭取實現更多標誌性IPO

●續發掘新增長點 設四委員會及工作小組

●成立「香港海運港口發展局」 拓高增值海運服務

●爭取早日加入RCEP 正與沙特等進行投資協定談判

●財庫局年內交條例草案 制訂引入公司遷冊機制

●設「發展低空經濟工作組」 與內地商建跨境航線

●設100億創科產業引導基金 吸引海內外企業落戶

●推動以央行數碼貨幣跨境支付應用

●建立完整藝術品交易生態圈 包括儲存及展覽設施