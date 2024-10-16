ASML業績提前洩漏　上季訂單「腰斬」　股價插16%

荷蘭光刻機巨頭ASML因技術錯誤，提前公布第三季度業績，惟指引令人失望，ASML預期，2025年總銷售將介乎300億至350億歐元，為其此前預期的下半部分水平，拖累股價急挫16.2%。晶片股全線插水，英偉達(Nvidia)在140.747美元的歷史新高前，轉跌4.7%，收報131.6美元；超微半導體(AMD)跌5.2%；三倍做多半導體ETF跌15.5%。

季績表現方面，ASML第三季定單數量為26億歐元，遠遜市場預期的56億歐元。總銷售額74.67億美元，按季增近20%。

ASML行政總裁Christophe Fouquet表示，雖然人工智能(AI)續強勁發展，而且具上升潛力，不過其他業務需要更長時間才能恢復，復甦比此前預期更慢。

由英偉達到台積電，ASML的極紫外光刻機是全球許多大型晶片製造商，都要靠這產品來生產先進晶片。ASML財務總監Roger Dassen指，預計公司的中國業務將呈現更正常化的百分比。他表示，中國業務趨向歷史的正常比率水平，料中國明年佔總收入的20%，在第二及第三季業績中，中國佔銷售額的49%及47%。