世邦魏理仕：港多項政策措施料利寫字樓需求

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平認為，政府提出多項政策措施以加強香港的長遠競爭力，包括但不限於擴闊香港的行業基礎、豐富香港的人才儲備、提高香港的整體吸引力和宜居性等計劃。雖然報告未太多關於商業房地產直接政策措施，但有一些計劃有利行業發展。

他指出，多項措施有利於寫字樓需求，如成立國際大宗商品交易所及優化香港商品貿易稅務優惠制度、增加在港作首次公開招股(IPO)的計劃、鼓勵全球及內地企業在香港設立國際及地區總部等。

該行估值及諮詢服務部主管鄭亥延稱，政府優化「新資本投資者入境計劃」，料可立即反映於豪宅市場的交投量，政府撤辣後住宅交投逐步復甦。首三個季度的超級豪宅交投創3年新高。預計新計劃將進一步刺激豪宅需求，並穩定樓價。

就吸納人才來港方面，鑑於人才、家庭及非本地學生人數上升，預期香港人口將持續增長。優秀人才入境計劃會帶來人才，攜同家人抵港，從而增加住屋需求，特別是租住市場的需求。預計2025年住宅租金將繼續上升10%，並超過2019年8月的歷史高峰。

此外，將所有住宅物業按揭成數放寬至七成，有助於穩定樓價，因為更多買家可以入市。然而，2025年額外25,000個單位的供應高峰，以及20,000個未售出單位將需時消化。預計明年樓市將出現略為正面的變化。