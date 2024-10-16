陳永傑：是次施政報告完善置業階梯　全面激活樓市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑形容，是次施政報告為「組合拳」，從做地、劏房、公屋、資助房屋至豪宅於新一份施政報告都有涉獵，相信可完善置業階梯，全方位激活樓市，增加物業市場流轉，令樓市更穩健發展。

今日公布的施政報告中，對樓市最直接及有效的幫助，相信是放寬樓宇按揭。金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。陳氏指，放寬按揭限制，變相降低了首期支出，入市門檻降低，而且取消了因樓價或用途的按揭限制，相信有效吸引外資及聰明資金重投香港物業市場。

另外，優化投資移民政策：即日起容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。他指，以往投資移民均傾向購買豪宅滿足自住需要，今次可將住宅投資納入投資總額計算，相信可加快該類買家入市豪宅的決定，對5,000萬元以上豪宅成交最受惠。

根據中原地產大數據資料顯示，今年首三季5,000萬元以上一、二手豪宅成交達418宗，佔整體住宅登記約1.2%，當中最多5,000萬元以上成交的首5個地區分別是中半山、啟德、何文田、玉桂山灣畔及龍坪，共佔全港5,000萬元以上成交的53%。

另該行網頁資料，現時5,000萬以上住宅放盤約846個，佔全港放盤約2%，其中以港島區最多518個。陳永傑指受惠於優化投資移民政策，今年5,000萬元以上成交可達600宗，創三年新高。