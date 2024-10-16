101 KINGS ROAD提供251伙主打兩房　最快下月賣

她續指，該盤總投資額約26億港元，標準戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎244至838方呎。另設有連平台或天台特色戶。示範單位及樓書的準備工作已到最後階段。項目基座設有商舖，提供文娛休閒，餐飲零售及寵物友善的商業空間，公司計劃將舖位留作收租。該盤命名靈感為臨時門牌號碼，並寓意獨特無一。

近日市場氣氛好轉，對於施政報告放寬物業按揭貸款成數上限，她相信有助進一步釋放市場資金，吸引投資者買樓收租，對旗下樓盤銷售亦有利。至於，優化「新資本投資者入境計劃」，預料會加快部分境外投資者入市決定。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，101 KINGS ROAD距離港鐵炮台山站A出口，僅約1.5分鐘步程。該公司營業及市務助理總經理陳永盟指，項目附近民生配備充裕，坐擁14小學校網，知名學府林立，迎合家庭客需求。項目預計關鍵日期為2026年1月31日。