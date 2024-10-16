報告：全球險企年內將增加私人市場及創新技術等配置

貝萊德發布2024年全球保險報告，據調查顯示，全球保險公司在2024年將重點增加對私人市場、清潔能源基礎設施、及運用創新技術方面的配置。

亞太區而言，96%的受訪者打算在未來兩年內增加對私人資產的投資，特別是在多個私募信貸類別上的投資，包括機會性私募信貸（44%）、基礎設施貸款(40%)、私人配售（35%）、及直接貸款（35%）。另外，區內62%的保險公司將聚焦投資清潔能源基礎設施，以實現低碳轉型目標，其中兩大焦點投資主題包括潔淨能源如風能及太陽能，以及能源儲蓄技術如電池。

在運用創新技術方面，全球受訪者認為科技應用有助應對私募資產建模(53%) 和監管資本整合 (51%) 方面的挑戰。

貝萊德亞太區金融機構團隊主管Kimberly Kim表示，險企在評估另類投資的策略性資產配置時面臨獨特的挑戰，包括監管問題、流動性需求和較高的資本負擔。

是次調查於2024年7至9月進行，採納來自32個市場410名資深保險業者的觀點，其中42%來自歐洲、中東和非洲、29%來自亞太地區、19% 自北美、10%來自拉丁美洲。這些保險公司的可投資資產總計約為27萬億美元。