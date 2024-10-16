海南省料在港發債30億人幣 包括藍色及可持續發展債券

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，《十四五規劃綱要》確立了香港在國家整體發展中的重要功能定位，當中包括提升香港作為國際金融中心的地位，支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐功能。近年香港的離岸人民幣債券市場發展迅速，是區內發行離岸人民幣債券和其他相關產品的首選平台。

他周三(16日)在中國海南省2024年全球投資者路演會議致辭時指，今年是海南省人民政府連續第3年在港發債，預計發行額達30億元人民幣，累計3年的發行總額將達130億元人民幣。是次發行將包括藍色及可持續發展債券，充分展示香港作為亞洲領先綠色金融中心的優勢，連接國際資金與內地綠色金融需求。此外，這也是海南省人民政府首次發行10年期長年期的離岸人民幣債券，進一步豐富香港市場的人民幣金融產品，同時有助穩慎扎實推進人民幣國際化。

他指，海南省人民政府在香港發債，除增強離岸人民幣債券市場的活力，也充分體現了香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。多年來香港也是亞洲區內最大的亞洲國際債券發行中心，也擁有全球最大的離岸人民幣資金池。