孫煜：施政報告兼具短中長期方案　促經濟高質量發展

孫煜表示，香港作為全球三大金融中心之一，而金融業一直是香港經濟的重要支柱，確保金融服務業長遠競爭力的重要性不言而喻。施政報告提出的一系列建議，包括建立國際黃金交易市場、建設大宗商品交易生態圈、建立國際認可金屬倉庫、提供更多以人民幣計價的投資產品，以及優化「新資本投資者入境計劃」容許投資住宅物業等，不但有助吸引海內外資金和企業來港，更進一步提升金融市場的深度和廣度，引領香港金融業繼續在全球領先。

報告也支持新興產業建設，加強香港的綜合競爭力。制訂「河套港深創科園區發展綱領」、設立100億元「創科產業引導基金」、發展低空經濟和綠色運輸等措施將可推動本港經濟多元化和發展新質生產力，提升經濟韌性並鞏固香港「八大中心」定位。此外，重推「還息不還本」及延長八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期等措施可減輕中小企資金周轉壓力，協助商界開拓市場和把握數碼轉型機遇，為經濟注入活力。

他指，該行將全力支持施政報告的各項建議，將持續發揮自身在金融市場的力量，配合特區政府支援中小企措施，提供優質和創新的金融服務，強化香港全球最大離岸人民幣業務樞紐功能，鞏固提升香港國際金融中心地位，並實現經濟高質量發展。