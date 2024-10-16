StashAway：港府力吸全球資本　將增強投資者信心

亞洲領先財富管理平台StashAway集團投資總監梁穎瑩表示，歡迎新一份施政報告公布的促進經濟政策，尤其是那些旨在鞏固香港國際金融中心地位的舉措，例如加強「新資本投資者入境計劃」、跨境理財通計劃、吸引私募股權基金，並與中東主權基金合作等。該企相信，政府發展強大家族辦公室生態系統、吸引全球資本和促進有利稅收環境的政策將大大增強投資者信心，有助建構繁盛的經濟體系。

此外，該企稱樂見政府優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資成交價為5,000萬元或以上的住宅物業。計劃現時已成功吸引超過47份申請，預計將可帶來150億港元資金。這一切為推動資產及財富管理行業發展，以及吸引高淨值人士來港的舉措，漸見成效，亦增強了我們對本港經濟的信心。

港府預計在2028年成為全球最大的跨境財富管理中心。隨着政策旨在吸引全球資本進入香港，特別是來自中東和東協等市場的資金，該企相信這將開放更多投資機會。有見及此，實現投資選擇的民主化對於幫助個人投資者更有效地管理財富並充分利用多樣化的投資機會至關重要。

另邊廂，該公司相信政府的政策支持下，數碼財富管理平台能夠繼續積極以創新方式來調整其產品，以支援港人各種投資目標。

結合其獨特的地理位置、蓬勃發展的私營部門以及政府政策的持續支持，該企看到香港的巨大潛力。除此之外，富裕人士和新晉富裕人士的不斷增長，深信財富及資產管理領域將會繼續蓬勃發展。