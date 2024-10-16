金管局：現放寬樓按成數不會加重銀行體系風險

新一份施政報告將所有住宅物業、以資產水平審批的物業最高按揭成數劃一至七成，非自用和多重按揭供款與入息比率上限，與其他按揭劃一至五成。香港金融管理局副總裁阮國恒表示，現時包括按揭成數和供款與入息比率上限在內的宏觀審批監管措施，已回復至2009年第一輪收緊措施之前的水平。

金管局2009年開始收緊審批監管措施，期間合共「8輪收緊」，至2020年開始首輪放寬，至今「4輪放寬」。他強調，樓價下跌與否，不是調整審批監管措施的因素，確保銀行體系能承受風險才是金管局主要考慮，當市場毋須要維持某些措施便是合適的調整時機，故金管局近2年透過4輪放鬆政策，逐步放寬審批監管，認為現時放寬不會加重銀行體系的風險。

他提到，當時收緊非自住物業的按揭成數，主要是當時有關物業佔按揭比例不低，當市場逆轉時，非自住物業的按揭違約率較高，但現時非自住物業的按揭佔比下跌，對銀行而言，不是很大的風險管理問題，故決定「留畀銀行自己處理」。

他指，目前多重按揭貸款比率不算高，而3000萬以上樓宇按揭佔比也不多，銀行間亦反映相關風險可控。今年首8個月，多重按揭佔整體新造按揭宗數為11%，非自用物業佔15%，而3,000萬樓價以上物業按揭則佔約2%，以資產水平審批按揭佔比為8%。

他重申，金管局會密切留意市場發展，並因應市況推出合適措施，以確保銀行體系穩定。若日後樓市熾熱，對銀行有挑戰，會再評估措施是否合宜。另指出，暫未有計劃將措施進一步放寬審批監管措施，即不會較2009年水平更寬鬆。

至於中小企貸款方面，他表示，目前仍計劃中，不便透露具體情況，強調讓中小企貸款過程順暢是主要目標。