港運城三房戶累劈160萬沽　呎價守1.4萬元

港島二手屋苑繼續劈價吸客，北角港運城套三房單位，累減160萬元後，以1,120萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角港運城3座高層G室，實用面積約787方呎，套三房間隔，獲買家以1,120萬元承接，呎價約14,232元，原業主早前以約1,280萬元放售，最終減價160萬元成交，減幅約12.5%。

●美聯蔡玉峰指，鰂魚涌南豐新邨10座中層A室，實用面積約570方呎，三房間隔，外區用家加快入市，施政報告公布前以638萬元承接上址，呎價約11,193元。

●中原郭詠媚表示，香港仔中心海珠閣高層6室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望樓景，10月初放盤叫價560萬元，不足十天獲以516.5萬元承接，呎價約11,956元，原業主持貨約8年，帳面需蝕讓27.3萬元，貶值約5%。

●中原趙必祥稱，鴨脷洲南灣5座中層C室，實用面積約763方呎，套三房間隔，望山景，9月叫價1,480萬元，最終以1,290萬元沽出，呎價約16,907元，新原業主於2010年以1,190萬元購入，約14年帳面獲利100萬元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站柏景灣8座高層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望街景，以838萬元成交，呎價約18,664元，原業主於2016年2月以748萬元購入，持貨逾8年帳面獲利90萬元，升值約12%。

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新界區

●香港置業植光遠指，將軍澳日出康城晉海1B座低層B室，實用面積約624方呎，三房間隔，叫價約830萬元，及後減至780萬元後獲外區客洽詢，議價後以768萬元成交，呎價約12,308元，原業主於2017年10月以約874.1萬元購入，轉手帳面虧損約106.1萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋康盛花園4座低層B室，實用面積約589方呎，三房間隔，7月放盤已補價自由市場叫價470萬元，一口價減價47萬元，以423萬元成交，減幅約10%，呎價約7,182元。

●中原黃靜娟稱，將軍澳都會駅3座高層D室，實用面積約642方呎，套三房間隔，望內園景，以858萬元易手，呎價約13,364元，新買家為外區客，為方便孩子於區內升學，決定轉區，原業主於2005年10月以404萬元購入，持貨19年一直作收租。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期7座中高層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價680萬元放盤，放盤約5個月，其後減價至620萬元，議價後以593萬元承接單位自住，呎價約13,447元，持貨約9年帳賺約45萬元，升值約8.2%。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山銀湖‧天峰8座低層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望山景，放盤約兩個月，叫價750萬元，減約4.3%，以718萬元沽售，呎價約13,321元，約兩年帳面虧蝕172萬元，跌價約19%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山海典灣10月暫錄約兩宗買賣，屋苑3座高層B室，實用面積約783方呎，套三房間隔，上月以1,000萬元易手，其後買家撻訂即重新放售，議價後以1,030萬元易手，呎價約13,155元，較原先成交價高約30萬元，新買家為換樓客。

●中原徐家倫表示，馬鞍山天宇海6A座低層B室，實用面積約694方呎，套三房間隔，叫價約750萬元，議價後以738萬元沽，呎價約10,634元，新買家為區內用家。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍盛世2座北翼低層D室，實用面積約757方呎，三房間隔，望市景，獲買家以1,266萬元承接，呎價約16,724元，原業主於2017年5月以1,180萬元購入，持貨約7年帳面獲利86萬元，期內升值約7%。

●中原劉俊杰表示，大圍名城10月暫錄9宗買賣，包括名城3座南翼高層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，於施政報告公布前夕，放匙盤即日內，議價後以998萬元易手，呎價約14,698元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田夾屋晴碧花園1座低層C室，實用面積約611方呎，套三房間隔，放盤3個月，自由市場叫價818萬元，累減180萬元，減幅約22%，獲買家以638萬元承接，呎價約10,442元。

●中原黃達雄表示，大埔中心本月暫錄5宗買賣，包括8座低層C室，實用面積約371方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，日前議價後以390萬元沽出，呎價約10,512元，新買家為上車客。

●利嘉閣郭敏輝指，粉嶺皇府山D室連天台特色，實用面積約506方呎，天台面積約323方呎，兩房間隔，新買家為年輕上車客，原業主原先叫價568萬元，議價後以530萬元成交，呎價約10,474元。

●中原王勤學表示，施政報告公布前夕，元朗單日連錄6宗二手買賣，尚悅8座低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價373萬元，以365萬元沽出，呎價約10,282元，約8年帳面升值約10%。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園10月暫錄約11宗買賣，已超上月全月，屋苑河北10街單號屋，實用面積約950方呎，3月放盤時叫價約1,000萬元，日前議價後以868萬元沽出，呎價約9,137元，略低於市價，新買家為外區客。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑A座低層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，原業主放盤不足一星期，區內綠表客6月開始物色單位，前後參觀約30個樓盤，獲減價65萬元，未補價第二市場以415萬元購入上址作自住，呎價約6,905元。

●利嘉閣黃錦鵬指，屯門愛琴海岸1座高層E室，實用面積約811方呎，套三房連多用途房間隔，望海景，叫價838萬元放售，議價後以低於市價728萬元易手，呎價約8,977元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊連錄兩宗複式戶成交，包括景湖居3座頂層戶，實用面積約986方呎，套三房間隔，以780萬元交吉易手，呎價約7,911元，原業主於2007年6月以338萬元買人。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣10座中層H室，實用面積537方呎，兩房設計，叫價450萬元，新買家原先為區內租客，決定「租轉買」，議價20萬元，以430萬元承接單位，呎價約8,007元。

●中原林溢斌表示，東涌10月錄約29宗二手買賣，灣畔7座高層A室套三房戶，實用面積約868方呎，6月叫價1,080萬元，有裝修，外區上車客睇樓後即還價，議價約一星期以930萬元承接，呎價約10,714元，原業主於2019以1,090萬元買入，約5年帳蝕160萬元。

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