美股好淡爭持　大摩績後股價漲5%

美股3大指數早段好淡爭持，道指升34點，報42,774點；標指跌1點，報5,814點；納指跌19點，報18,295點。港股夜期報20,402點，升119點，高水115點。

中資券商股經歷大上大落後，他們的華爾街同業繼續發布季績。受惠美國資本市場當旺，摩根士丹利上季收入按年增長15.89%至153.83億美元；純利按年升32.39%至31.88億美元。就分項業務而言，大摩上季的投資銀行收入按年大增55.97%，達到14.63億美元，其中證券承銷的收入按年大增87.52%，成為推動業務增長的主力因素之一。大摩股價早段升逾5%。

另一隻美國金融業「大牛股」、於本港也相當受歡迎的證券交易平台盈透證券(Interactive Brokers)上季業績雖然不錯，可惜股價卻是見光死。於截至9月底止一季內，該公司的收入按年增長19.21%至13.65億美元；純利按年增長19.16%至1.99億美元，但這樣的增長並不足夠支撐這家公司的業績，其股價於周三早段仍跌2.16%。

展望後市，瑞銀財富管理預告美股波動將會增加，雖然最近市場風險情緒改善，但由於聯儲局的貨幣政策路徑仍然不確定，地緣政治緊張局勢仍然加劇，加上距離美國大選只有數周時間，投資者應該考慮管理未來潛在波動的策略，包括利用結構式策略和對沖基金；同時認為黃金和石油可以有效地為投資組合對沖。