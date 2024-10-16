羅兵咸：香港應吸國際資金　提升基礎建設

近年香港被戲稱為「國際金融遺址」，新一份施政報告花費頗大篇幅提升國際金融中心地位，明言除了現有業務，需建立新增長點，包括計劃推動大宗商品交易發展，也要完善互聯互通機制，強化全球最大離岸人民幣業務樞杻地位。會計師行羅兵咸永道樂見港府在報告中針對資本市場、招商引才及數碼經濟方面的措施。

羅兵咸永道香港香港資產及財富管理行業合夥人關維端認為，香港應繼續吸引多元化投資者的國際資金，並拓展海外網絡。

羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢表示，透過持續提升基礎建設，升級債務工具中央結算系統，以及提供更多以人民幣計價的投資產品等，將有助鞏固香港國際金融中心地位。該行支持政府進一步完善證券市場，積極拓展與中東、東盟地區等在金融方面的合作。

羅兵咸永道大灣區服務金融業市場主管合夥人陳宣統指，樂見推動香港作為中國的金融風險管理中心，包括鼓勵中國內地和海外企業在香港設立自保保險公司，以支持其全球業務增長。

陳氏續指，推動香港作為中國的金融風險管理中心，可以透過針對具有全球影響力的中國內地企業，包括國有企業和私營企業，引入快速發牌流程，以滿足其專屬自保公司的發展需求。同時，向香港基礎設施項目分配更多資金將使保險公司能夠實現資產多元化，並帶動北部都會區等大型基建投資。