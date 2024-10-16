施政報告後新盤錄2宗5千萬豪宅成交 有新盤即加價3%
2024年10月16日 22:05
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施政報告提及優化新資本投資者入境計劃，新盤市場於周三(16日)隨即錄得至少2宗5,000萬元以上的豪宅成交。同日，大型發展商宣布，旗下三個現樓項目餘貨單位加價3%，揚言相信樓市已經見底。
●長實宣布旗下三個現樓盤加價3%
長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，旗下3個現樓住宅項目，共121個價單單位將提價3%，新售價於下周一 (21日) 起生效。他指，兩大龍頭地產商相繼加價，足證香港樓市已見底。上述3盤包括沙田名日‧九肚山，洪水橋#LYOS 及屯門青山公路大欖段飛揚第1期。
●黃竹坑站晉環單日沽3伙 涉逾9,300萬
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(16日)連錄3宗成交，單日套現逾9,300萬元。最新沽出兩伙特色戶及一伙一房戶，包括1A座36樓F室，實用面積1,218方呎，四房兩套間隔，享有南朗山的山景及深水灣海景，成交價4,155萬元，呎價約34,113元。
●啟德柏蔚森II加推7伙享17%折扣
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森II，周三(16日)修訂價單，推出7伙兩房單位可享17%折扣，折實呎價17,634至20,610元。發展商指，踏入10月，上述項目約半月內沽出111伙，套現逾7.6億，當中包括8組投資客大手購入多伙作投資用途，佔本月成交量近三成。其中最大手合共購入8伙作投資。
●粉嶺粉錦公路項目華第洋房1.22億元招標沽
資本策略地產(00497)旗下粉嶺粉錦公路項目華第，於周二(15日)招標售出項目獨立洋房C，為工程面積最大的洋房，實用面積6,940方呎，四房四套房間隔，花園面積4,857方呎，平台1,562方呎，設私人游泳池，成交價1.22億港元，呎價約17,579元。
●中半山帝景園三房售5,030萬元
新鴻基地產(00016)旗下曾作收租的中半山帝景園，今(16日)以5,030萬元售出3座9樓A室，單位實用面積約1,530方呎，呎價約32,876元。
●黃竹坑站Blue Coast II 6日累收7,000票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，連日來收票如火如荼。市場消息指，項目於6日之內已累計接獲約7,000張入票，按周六(19日)以價單形式發售256伙計，暫錄超額認購逾26倍。
●北角海璇II四房呎售39,800元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周三(16日)錄得第2座18樓A室的成交，單位實用面積1,483方呎，屬四房間隔，連同1個車位以5,902.34萬元成交，呎價為39,800元。
●元朗洪水橋滙都I單日錄3宗成交
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，繼早前推出30伙單位以優惠價出售後，周三(16日)再修訂價單，為20伙增加優惠，兩房單位折實價由440萬元起，呎價約9,800元起。項目同日連錄3宗成交，總成交金額共逾1,339萬元。其中，3座5樓B01，為實用面積429方呎的兩房單位，成交價437.9萬元，呎價約10,207元。
●九龍塘雋睿招標售出兩伙
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，周三(16日)以招標形式沽出2伙，包括1座2樓A室，實用面積為1,188方呎，屬四房間隔，成交價2,750萬元，呎價約23,148元。另一伙為1座7樓D室，實用面積為651方呎，三房間隔，以2,050萬元，呎價約31,490元。
●藍田站KOKO MARE連天台戶成交價2,480萬
會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，項目上星期才首次開放參觀的天際特色戶，於周三(16日)以招標形式售出，單位為9座26樓G室，實用面積1,078方呎，三房套房梗廚連工作間間隔，設樓梯直達740方呎天台，雙平台面積171方呎，享油塘灣及維港景致，成交價2,480萬港元，呎價約23,005元。
●將軍澳海茵莊園單日售出7伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園周三(16日)再沽7伙，包括兩組大手成交個案，其中一組買家以1,879.9萬港元購入3伙，另有一組買家連購兩伙，涉額1,131.8萬元。項目今日沽出的6伙一房及一伙兩房，實用面積285至406方呎，每伙成交價由546.1萬至779.9萬元，呎價介乎約19,121至19,659元。項目於10月初至今售出81伙，套現近5億元。
●啟德MIAMI QUAY I售累113伙
會德豐地產旗下啟德MIAMI QUAY I第1座5樓A室，實用面積716方呎，三房套房連工作間間隔，亦以1,758.6萬元售出，呎價約24,561元。項目至今累售113伙，套現近13億元。