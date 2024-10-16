施政報告後新盤錄2宗5千萬豪宅成交 有新盤即加價3%

施政報告提及優化新資本投資者入境計劃，新盤市場於周三(16日)隨即錄得至少2宗5,000萬元以上的豪宅成交。同日，大型發展商宣布，旗下三個現樓項目餘貨單位加價3%，揚言相信樓市已經見底。

●長實宣布旗下三個現樓盤加價3%

●黃竹坑站晉環單日沽3伙 涉逾9,300萬

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(16日)連錄3宗成交，單日套現逾9,300萬元。最新沽出兩伙特色戶及一伙一房戶，包括1A座36樓F室，實用面積1,218方呎，四房兩套間隔，享有南朗山的山景及深水灣海景，成交價4,155萬元，呎價約34,113元。

●啟德柏蔚森II加推7伙享17%折扣

●粉嶺粉錦公路項目華第洋房1.22億元招標沽

●中半山帝景園三房售5,030萬元

●黃竹坑站Blue Coast II 6日累收7,000票

●北角海璇II四房呎售39,800元

●元朗洪水橋滙都I單日錄3宗成交

●九龍塘雋睿招標售出兩伙

●藍田站KOKO MARE連天台戶成交價2,480萬

會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，項目上星期才首次開放參觀的天際特色戶，於周三(16日)以招標形式售出，單位為9座26樓G室，實用面積1,078方呎，三房套房梗廚連工作間間隔，設樓梯直達740方呎天台，雙平台面積171方呎，享油塘灣及維港景致，成交價2,480萬港元，呎價約23,005元。

●將軍澳海茵莊園單日售出7伙

●啟德MIAMI QUAY I售累113伙

會德豐地產旗下啟德MIAMI QUAY I第1座5樓A室，實用面積716方呎，三房套房連工作間間隔，亦以1,758.6萬元售出，呎價約24,561元。項目至今累售113伙，套現近13億元。