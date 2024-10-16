大新：放寬樓按成數　助紓緩樓價下行壓力

施政報告將按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。大新銀行經濟研究及投資策略部相信，有助紓緩樓價下行壓力。

該行指，隨着美國進入減息周期，香港按揭利率可望見頂回落，加上租金持續上升，住宅樓價可望在今年第四季至明年上半年見底，而今次放寬按揭成數料將有助釋放投資住宅物業需求。不過，商業物業市場則因為零售市道及營商氣氛疲弱而持續下滑，放寬按揭對商業物業的幫助或相對有限。

該行又指，中短線而言，本地消費氣氛可能維持疲弱，香港下調烈酒稅，以及向中央政府提出放寬內地居民來港旅遊簽注，但未必能扭轉整體訪港旅客消費模式轉變以及港人外遊消費熱潮的影響。

該行提到，香港依賴金融、貿易和航運作為經濟支柱的格局相信不會有重大變化，離岸人民幣中心的地位也會繼續協助香港保持優勢，同時政府更積極開拓中東市場、家族辦公室、建立黃金貿易樞紐等方面的機遇。對於港府計劃加強創新科技投資、吸引更多優秀人才來港發展以及提升本地人才培訓，認為是推動香港長遠生產力升級的重要元素。另外，北部都會區發展配合大灣區深化合作，或會為香港經濟轉型帶來新契機。