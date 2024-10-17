阿里創業者基金：施政報告對人工智能投資和應用創新注入強心針

施政報告提出一系列提升香港作為國際金融和人才樞紐地位的政策，同時推出措施支持創業生態系統，並促進各行業的人工智能科技進步和應用。阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪認為，這對於人工智能的投資和在各行各業的應用創新的投入注入一支強心針，雖然完善「創科創投基金」的具體細節尚未公布，但相信重新調撥的15億元將幫助填補目前的資金缺口。

她指出，自2015年創科局成立以來，整體初創生態系統不斷演變，本地初創企業對資金的需求日益增加，以幫助成長並擴展到更大的市場。作為通往華南的重要門戶，大灣區的跨境交流在資源、人才和技術層面具有巨大增長潛力。這與過去十年來阿里巴巴創業者基金的信念一致，將繼續利用阿里巴巴生態系統推動科技和創新的環境。在政府的支持下，期待召集更多充滿活力的初創企業報名參加由阿里巴巴創業者基金舉辦的 JUMPSTARTER for One Earth環球創業比賽。

她指出，港府將香港建構成一個國際創新科技中心和領先的研發中心，積極發展健康科技領域，推動生物醫學研究及臨床應用，進一步鞏固香港作為擁有頂尖技術的樞紐。是次政府計劃設立的100億元「創科產業引導基金」亦將可進一步帶動一些關鍵領域的發展。