索羅斯前軍師：清倉英偉達超錯　市場非常確信特朗普勝選

國際金融大鱷索羅斯前軍師德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)周三(16日)指，他在今年初把英偉達(Nvidia)股票清倉的決定超錯。

他接受外媒訪問時稱，在投資生涯中犯過很多錯誤，其中之一就是他以約800至950美元價格，沽清所有英偉達股票。他的言論並未反映英偉達今年6月開始實施把股票「1拆10」。以拆股調整後的價格計，他的賣出價應介乎80至95美元。英偉達周三收報135.72美元，去年累漲幅2.39倍，2024年迄今再漲1.74倍。

如果計及拆股影響，德魯肯米勒旗下投資管理公司「杜肯家族辦公室」(Duquesne Family Office)，在今年初持有約618萬股英偉達，今年第2季底持有21.4萬股，去年第3季英偉達是杜肯家族辦公室的最大持股，共持有875萬股，當時市值約4億美元。若德魯肯米勒沒有沽出英偉達，目前市值料高達11.9億美元，不過杜肯家族辦公室尚未公布今年第3季持股。

德魯肯米勒表示，「英偉達股價在一年內上漲兩倍，我認為太高了。」他又指，英偉達是一家很好的公司，如果其股價下跌，他們會再次參與其中。「不過現時我正從糟糕的沽貨中恢復過來。」

另一方面，德魯肯米勒表示，在下月的美國總統大選到來前，市場正押注特朗普勝選的情境。過去12天，市場似乎「十分確信特朗普會贏」，德魯肯米勒表示，「你可以在銀行股中看到這趨勢，也可以在加密貨幣中看到這一點。」

不過，他既不會投票支持特朗普，也不會投給現任副總統賀錦麗，他稱特朗普是「吹牛大王」，認為他沒有足夠的威嚴來當總統，同時表示賀錦麗入主白宮將不利於商業。「我可能會在投票站寫下某人的名字，」此外，他尚未向任何一位候選人捐款。

他預測，即使賀錦麗勝選，民主黨也「極不可能」掌控國會。他又指，如果出現所謂的民主黨橫掃，股市可能會陷入為期3至6個月的困境，並估計共和黨橫掃的可能性或高於特朗普勝選，而國會由民主黨控制。

此外，德魯肯米勒表示，「影子」聯儲局是一個「可怕且不負責任的想法」，並稱聯儲局9月減息0.5厘是一個錯誤，「杜肯家族辦公室」在該決策公布後沽空美債。他認為，市場需要下調對聯儲局減息步伐及程度的預測。