耀才許繹彬：雙11將至　阿里京東盡享優勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中港兩地股市在十一長假歌舞昇平後，本周突然變得非常平靜；就以港股昨天(16日)為例，成交與高峰時相比足足下跌三分之二，儘管仍有2,000多億元，但投資者可能經歷了過去半個多月歡喜若狂的心情後，現階段突轉趨平靜，而驅使他們尤如只有不足800億元成交般，望住大利是機在閒談或打瞌睡，早前為大市不斷上升的吶喊，在本周完全徹底消失。

回顧港股在是次大戰可謂升得快跌得急，港股在上月20日的18,069點開始起步，只用了十個交易日便急升超過5,000點到23,241點，而成交更由1,000多億元急升至超過6,000多億元，當時氣勢可謂冠絕全球金融界，更令各方專家大跌眼鏡；但正當大家一致對港股未來走向表示睇好或較為進取的態度時，恒指又突然轉吹淡風，只需6個交易日便由23,241點回調至20,000點邊緣，從高位下跌超過3,000點，成交更急速回落至2,000億元左右；港股回調時，市場的好消息不但完全欠奉，反而突然傳來壞消息，周一(即15日)市場突然傳出中國已開始對國內富豪的海外投資收益徵稅項，更有傳部分國內富豪將被收取高達20%的投資收益稅，又稱有富豪可能因逾期付款而面臨處罰，但最終金額可以協商等傳聞；雖然消息未經證實，但足以將中港兩地股市「震散」，港股亦因此下調至20,000點邊緣；即使昨天曾一度反彈至超過20,500點，但可惜後勁不繼，最終倒跌收場；如短期內成交沒有增加或持續萎縮，港股下試至20,000點的機會將會大增。

筆者認為，過去港股因為內地使出「連環拳」救市及美國聯儲局減息，而令港股走勢及升幅在「實質」及「確認」的利好消息下，有如脫胎換骨，成交更創下令人難以置信的歷史紀錄，令投資者不期然對久沉三年的港股的未來走向充滿期待；加上港股的走勢更是每天均大幅上升，而且每天收市對比上一日均是呈現大幅上升，令參與港股的投資者只有「升到你唔信」及「想跌都難」的感覺，亦屬正常想法；但由於是次升浪，除創造了成交額的歷史外，其難以置信的升勢亦是前所未見；但可能因為升得大急，因而令投資者忽略了一些外間的基本因素，例如「台海」及「中東」局勢轉趨緊張，或美元轉強、人民幣匯率走勢變得疲弱等不利因素等；加上由於投資者可能對上月財金官員突然發布「連環拳」挽救經濟措施而令股票大升的畫面早已反射在腦海裡，因而對過往國內先後兩次「事先張揚」的經濟發布會充滿憧憬，外間所有人均指發布會應會再推出救市措施，因而毫不猶豫在股票市場落重注；衍生市場更一面倒「好倉」，一心諗著可以食過番尋味；殊不知兩次的發布會均沒有特別提及任何救市措施，令市場普遍認為「好夢成空」或「只聞樓梯響」。