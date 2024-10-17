住建部：年底前將「白名單」項目信貸規模增至4萬億人幣

住建部聯同財政部及人行召開記者會，住建部部長倪虹表示，年底前將「白名單」項目的信貸規模增加至4萬億元人民幣（下同），將所有房地產合格項目都爭取納入「白名單」。

截至周三（16日），白名單房地產項目已審批通過貸款2.23萬億元；預計到今年底，白名單項目貸款審批通過金額將翻倍，超過4萬億元。

金融監理總局副局長肖遠企表示，今年以來，城市房地產融資協調機制將合規房地產項目納入「白名單」，下一步要將商品住房項目貸款全部納入「白名單」，做到「應進盡進」。優化貸款資金的撥付方式上則做到「應早盡早」，今後商業銀行和房地產專案公司在協商一致的情況下，可以將全部貸款提前發放給房地產公司開立的專案資金監管帳戶，再根據實際運用需要銀行受託支付給施工方等上下游，確保房地產項目能夠盡早開工建設。

倪虹續稱，將透過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造，主要是考慮有些條件成熟、群眾改造意願迫切、前期工作比較紮實，貨幣化安置可以更好滿足群眾自主選擇房型、地點，又無需等待過渡期。主要支持政策有五條，分別是重點支持地級以上城市；開發性、政策性金融機構給予專案借款；允許地方發行專案債；給予稅費優惠；以及商業銀行根據評估發放貸款。

與此同時，為適應生育二孩以上家庭的需要，官方要求地方增加保障對象住房面積。