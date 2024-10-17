新世界：十一假期住宅成交量超9月全月

黃少媚表示，今年十一假期前後，中央及地方政府陸續出台多項房地產優化調整措施，從央行降準減息、下調首付比例，到北上廣深接連落實地產新政，尤其是9.26政治局會議提出「要促進房地產市場止跌回穩」，極大地提振市場信心。在政策到位、利好加持下，房企促銷力度普遍加大，核心城市樓盤到訪量、認購量普遍較十一假期前大幅提升，房地產市場重迎「銀十」行情。其中，廣州全面放開限購政策，是一線城市表現最佳的城市。

新世界廣州在售項目到訪量全面翻紅，十一假期期間近萬人前來看房。其中，廣州新世界天馥項目來訪量激增，黃金周首日發售即爆場，前40分鐘平均30秒成交一套，10月1至8日都是連續通宵工作，穩居板塊人氣及成交榜首。

此外，廣州新世界星輝項目成交環比增幅6.75倍。廣州耀勝新世界項目到訪量環比增長4倍，黃金周銷售任務超額達標。廣州新世界凱粵灣項目成交激升2倍。廣州無差別放開限購政策，港澳台及外籍人士購買佔比明顯上升，成為新世界項目銷售的最大特色之一。

黃少媚指，利好政策接連落地，市場信心提振，各項目成交周期縮短、轉化率大幅提升，各個項目都加大促銷力度。如利好政策持續發力，公司對完成甚至超額完成110億元銷售目標頗有信心。