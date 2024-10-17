郭家耀：恒指兩萬邊有支持　國壽有望再試高位

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，市場觀望內地下一輪刺激經濟措施，加上人民幣匯價轉弱，港股近期出現明顯調整。不過，考慮到指數由高位已累挫近3,000點，相信20天線20,000點有一定支持。事實上，內地對刺激經濟的決心頗大，在財政政策發力下，對股市應有正面幫助，後市未宜過分悲觀。恒指只要守穩20,000點水平，並配合下一輪政策消息，再上試21,000點機會存在。