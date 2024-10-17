郭家耀：恒指兩萬邊有支持 國壽有望再試高位
2024年10月17日 11:15
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宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，市場觀望內地下一輪刺激經濟措施，加上人民幣匯價轉弱，港股近期出現明顯調整。不過，考慮到指數由高位已累挫近3,000點，相信20天線20,000點有一定支持。事實上，內地對刺激經濟的決心頗大，在財政政策發力下，對股市應有正面幫助，後市未宜過分悲觀。恒指只要守穩20,000點水平，並配合下一輪政策消息，再上試21,000點機會存在。
中國人壽(02628)發盈喜，預期首3季多賺約1.65倍至1.85倍。郭指出，第3季股票市場顯著回暖，公司投資收益按年大幅提升，相信其增長勢頭可延續至第4季。他補充，保險機構可受惠人行互惠便利措施，若A股上升動力持續，對投資收益應有正面幫助。國壽股價近日從高位回落，估值水平仍吸引，上半年新業務價值亦表現理想，股價有望重拾升勢，再試早前高位。
金價再逼近歷史高位，現貨金收市報2,673.75美元。郭家耀表示，黃金作為避險資產，各地央行紛紛增持，支持金價持續強勢，並帶動金礦股表現。個別金礦股最近亦公布盈喜消息，相信與礦產量增長、金價上升有關。不過，部分金礦股並未完全跟隨金價升勢，建議留意上遊的金礦股如招金礦業(01818)及山東黃金(01787)，認為其盈利表現對金價相對敏感，股價有望再挑戰早前高位。