【產經直播】憧憬扶持政策細節出台　港股靜待大反彈？

內地住建部、人民銀行及財政部率先今日(17日)舉行發布會，介紹房地產市場平穩健康發展，當局指要「打贏保交房」，擴大保交房「白名單」項目信貸規模，年底之前增加至4萬億元人民幣。港股早段升住等消息，最多曾升逾400點，惟其後升幅收窄，要點解讀？市場預期內地月底前公布更多扶持措施，港股兩萬關穩唔穩？港股靜待大反彈？目前是否吸納好時機？A股要咩策略？

隔晚美股反覆做好，銀行股業績有驚喜，摩根士丹利績優受追捧，股價彈升6.5％；但大型科技股走勢都較弱，科技七雄普遍逆市向下，除了英偉達及特拉斯有反彈，其餘都要跌。今晚台積電及Netflix公布業績，可否提振科技股？美國9月美國零售銷售數據亦會出爐，預料會如何左右聯儲局減息步伐及市場情緒？另外，美國總統大選11月初舉行，投資者宜提早作部署？三大指數中，道指及標指有望繼績創新高？納指有無空間追落後？

日股近日一度收復4萬點大關，新上任的日相石破茂，提出制定一攬子刺激經濟方案，擺脫通縮，能加強市場信心？市場預料日本央行將維持利率不變至年底，加上美國減息預期減弱，日元繼續向下機會幾大？從貨幣政策層面，繼續利好日股？如何利用南方一系列日經產品，捕捉日股升跌走勢？

另一邊廂，國際金價向好，現貨金周三(16日)迫近歷史新高，在多個主要央行減息預期及地緣政治緊張下，金價向上勢頭不變？

市場預期聯儲局未來11月及12月各減息25點子，減息周期下，應將部份資產配置長債？美國10年期債息目前在4厘關口爭持，是最後上車機會？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍，以及黃國英資產管理董事黃國英為大家逐一解答。

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