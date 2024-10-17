花旗：樓市政策需時顯現　續料樓價跌10%　明年中或觸底

花旗發表報告，指新一份《施政報告》提出多項樓市政策符合市場預期，放寬住宅物業按揭成數上限有利投資需求，不過或需時顯現。該行維持對今年本港樓價預測下跌10%不變，相對於首9個月跌7.5%，並預期明年中樓價或觸底。

該行表示，《施政報告》提出調整「新資本投資者入境計劃」，允許投資5,000萬港元或以上的住宅物業，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元；所有住宅物業的按揭成數上限一律上調至七成，供款與入息比率上限也統一調整為五成；預計未來10年私營房屋需求為13.2萬伙，並計劃未來5年提供土地以興建8萬伙單位(並無變動)；2025至2030財年公屋供應增至18.9萬伙，較2024至2029財年的17.2萬伙增長10%；未來10年目標把公屋和資助出售單位比例由現時七比三，逐步調整至六比四；房委會正進行11個重建計劃。