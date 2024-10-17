啟德跑道區DOUBLE COAST I上載樓書　料下周開價、月底推售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期由第3座及第5座組成，提供361伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，另有連平台或連天台特色戶，實用面積介乎265至1,275方呎。主打的兩房戶佔約五成。

對於有其他發展商宣布加價。他指，旗下個別項目亦有條件加價，惟相信發展商在減息後都希望「做多啲生意」，故即使加價，加幅亦溫和。他續指，施政報告提及，放寬住宅物業的按揭條款一律調整至七成，有助推動投資者入市。

該公司助理董事兼總經理（商務）余麗珠稱，項目首度公開布局圖，部分單位可享九龍灣畔景色及泳池園林景色。

會德豐地產助理總經理（項目設計及市務）潘鴻文指，啟德區內有多項綠化設施，包括長約1.4公里的空中花園。該公司市務經理岑菲菲指，由項目出發，約10分鐘車程可達西九商業區。