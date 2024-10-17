住建部記招欠大爆炸式刺激　市場難免失望　中港地產股跌

住建部及人民銀行等部門周四(17日)早上舉行發布會，宣布將房地產「白名單」項目的信貸規模增加、新增實施100萬套城中村改造等措施。不過外媒報道，記招難免令憧憬更多重磅穩樓市出台的投資者感到失望。中港地產股早上下滑，在住建部發布會期間跌幅更明顯擴大。

報道指，雖然包括人行副行長陶玲在內的官員在發布會表示，正抓緊研究允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款，收購房企土地，不過除了承諾抓緊推動政策盡快落地，發布會並未就存量房及土地收購等方面，提供具體金額及時間表等增量訊息。

Union Bancaire Privee董事總經理Vey-Sern Ling指，股票投資者正尋找重磅數字來推動股市進一步上漲，政府則更專注於推動經濟及房地產市場企穩，只要預期存在如此大的落差，所有新聞發布會都將無可避免令人失望。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，5部委聯合召開房地產方面的新聞發布會非常罕見，充分說明房地產組合拳力度，其對於第四季及後續房地產止跌回穩將發揮重要作用。此次政策最重磅的表述是，「城中村」概念再次出現。在2014年房地產穩發展的過程中，當時棚改工作成為樓市快速走出低迷行情的重要工具，此次再明確新增實施城中村改造的工作，將引起市場較多關注。整體上對於更好更快解決安居工作及更好消化庫存房源等，具有積極作用。

住建部部長倪虹表示，年底前將「白名單」項目的信貸規模增加至4萬億元人民幣，要將所有房地產合格項目都爭取納入「白名單」，並將通過貨幣化安置方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造，只要前期工作做得好，還可以在100萬套基礎上繼續加大支持力度。