壽臣山15號洋房8.45億出售　創今年港島全新洋房新高

是次售出洋房實用面積12,073方呎，五套房間隔連雙車位，附有3,841方呎花園及3,156方呎天台，備有健身室及室內恒溫游泳池等專屬設施，為項目面積最大洋房，亦是項目首度售出的逾萬方呎洋房大宅。至於另一套逾萬方呎大宅為1號屋，實用面積11,660方呎，集團將繼續採取惜售策略按步推出市場。

英皇國際副主席楊政龍表示，上述售出的2號洋房成交價創今年港島全新洋房新高，證明市場對矜罕的住宅物業需求殷切。昨日施政報告放寬「新資本投資者入境計劃」，容許投資5,000萬元或以上的住宅物業，該措施直接對豪宅物業市場起增值作用，鼓勵海外專才投資香港豪宅物業，優質物業做價穩步上揚，樓市及樓價亦會重拾正軌。

同時，集團今年累沽178伙住宅物業，套現總額逾41億元。而壽臣山15號項目自銷售至今則已沽出共7座洋房，套現近39億元。