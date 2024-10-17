羅兵咸料港全年零售跌6%　倡鋪租減免

本港消費市道持續疲弱，會計師行會兵咸永道香港預測，2024年零售業總銷貨值將跌6%，達3,830億港元，較年初預測的4,280億元減少10.51%。該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，在過去的幾年，香港零售商的營運成本較其他市場高很昂多，建議港府提供補貼，以助零售業渡過難關，而在零售市道低迷下，香港商舖租金減免是真正能夠幫助零售行業和改善營商環境的必要舉措。

該行指出，今年首8個月零售業總銷貨價值按年跌8%，其中珠寶首飾、鐘錶和名貴禮物奢飾品、百貨公司貨品均減少16%，電器及其他未分類耐用消費品亦跌15%，只得藥物及化妝品錄增長，升7%，預期該類別全年升11%，為唯一將增長類別。

鄭氏解釋，受內地旅客轉向體驗式和文化消費、美元持續強勢，導致港幣兌日圓等亞太區內其他貨幣的匯率高企，加上本港市民外遊及北上消費的人數增加，亦香港消費需求疲弱，重挫首8個月零售表現。不過，內地近日「力谷」消費，而年初推出多項惠港措施，相信有助提振市場氣氛，預計第四季開始，零售業將逐漸改善。

他強調，較低的營運成本，有助提升香港零售業的競爭力。

羅兵咸永道香港人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩指，零售業正面臨嚴重的人才短缺問題，特別是餐飲業，留意到愈來愈多零售商開始採用人工智能(AI)技術來提升營運和客戶體驗，但始終無法完全取代人手，認為將人工智能與人力勞動結合，才能解決人才短缺問題，亦有助培養更有韌性的員工團隊。