3英國與Vodafone合併獲長和股東通過 待年末監管闖關
2024年10月17日 15:27
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長江和記(00001)旗下3英國與Vodafone合併的計劃，作為程序的一部分於周四獲長和股東逾9成高票贊成通過。被問到英國競爭與市場管理局(CMA)上月發出的通告，措詞似乎反對本次合併。長和聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭表示，該通告是CMA的初步結論，提到交易有若干潛在的競爭關注事項集，集團不同意這個看法，「我們相信這些關注事項，是可以獲得解決，和完全消除。」
他又表示，3英國正與CMA一齊努力，務求將當局關注事項達成解決嘅方案。他說：「我們特此申明，CMA上個月的看法，不是最終的定案。」最終定案限期是今年12月7日。
他解釋，本次合併的好處，是給集團在未來有更好機會來實現於英國電信投資價值。因為就英國市場而言，3英國生意前景艱難，「因為英國嘅流動電訊市場運作唔協調，不利於大型網絡和技術嘅投資意欲」，兩間公司若合併成功，將會擁有所需要的規模和平台用作以後投資發展和競爭，挑戰英國現時最大兩間流動電信營運商。
另外，合併會為長和帶來現金回籠，並且集團在未來有望會收回更多現金。在協同效應下合併公司未來可作出更龐大投資，將有利零售客戶、流動虛擬網絡營運商等批發客戶、英國整體經濟，以及有利長和股東。若獲監管當局通過，交易預計可於2025年內完成。