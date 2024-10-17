3英國與Vodafone合併獲長和股東通過　待年末監管闖關

他又表示，3英國正與CMA一齊努力，務求將當局關注事項達成解決嘅方案。他說：「我們特此申明，CMA上個月的看法，不是最終的定案。」最終定案限期是今年12月7日。

他解釋，本次合併的好處，是給集團在未來有更好機會來實現於英國電信投資價值。因為就英國市場而言，3英國生意前景艱難，「因為英國嘅流動電訊市場運作唔協調，不利於大型網絡和技術嘅投資意欲」，兩間公司若合併成功，將會擁有所需要的規模和平台用作以後投資發展和競爭，挑戰英國現時最大兩間流動電信營運商。

另外，合併會為長和帶來現金回籠，並且集團在未來有望會收回更多現金。在協同效應下合併公司未來可作出更龐大投資，將有利零售客戶、流動虛擬網絡營運商等批發客戶、英國整體經濟，以及有利長和股東。若獲監管當局通過，交易預計可於2025年內完成。